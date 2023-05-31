31 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1535 انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها.
- 1910 استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.
- 1934 الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة.
- 1948 معركة رأس العين والمجاهدون يستردونها من العصابات الصهيونية التي احتلتها.
- 1965 عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب أحمد الشقيري رئيسًا للجنة التنفيذية.
- 1976 مصر تطالب من الجامعة العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا كاملًا بالجامعة.
- 1977 مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر.
- 1974 سوريا والكيان العبري يوقعان اتفاقية فصل القوات في جنيف بسويسرا.
- 1994 الاحتلال يغتال القساميين عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) من مخيم الأمعري وزهير فراح من القدس.
- 2001 وفاة فيصل عبد القادر الحسيني مسؤول ملف القدس في الكويت خلال حضوره أحد المؤتمرات.
- 2002 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشر والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.
- 2009 وفاة ميلفينا دين آخر الناجين من كارثة تيتانيك .
- 2010 سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة بقوات كوماندوز ما أدى إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة العشرات.
- 2015 القيادي في كتائب القسام الأسير عبد الله البرغوثي (أمير الظل) يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بعد عزله في سجن ريمون.
- 2017 مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 400 آخرين معظمهم مدنيون في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل.
- 2018 زين الدين زيدان يُعلن استقالته من تدريب نادي ريال مدريد بشكلٍ مُفاجئ بعد بضعة أيَّام من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا.
المصدر / فلسطين أون لاين