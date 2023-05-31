31 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1535 انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها.

انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها. 1910 استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.

استقلال جمهورية جنوب أفريقيا. 1934 الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة.

الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة. 1948 معركة رأس العين والمجاهدون يستردونها من العصابات الصهيونية التي احتلتها.

معركة رأس العين والمجاهدون يستردونها من العصابات الصهيونية التي احتلتها. 1965 عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب أحمد الشقيري رئيسًا للجنة التنفيذية.

عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب أحمد الشقيري رئيسًا للجنة التنفيذية. 1976 مصر تطالب من الجامعة العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا كاملًا بالجامعة.

مصر تطالب من الجامعة العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا كاملًا بالجامعة. 1977 مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر.

مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر. 1974 سوريا والكيان العبري يوقعان اتفاقية فصل القوات في جنيف بسويسرا.

سوريا والكيان العبري يوقعان اتفاقية فصل القوات في جنيف بسويسرا. 1994 الاحتلال يغتال القساميين عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) من مخيم الأمعري وزهير فراح من القدس.

الاحتلال يغتال القساميين عبد المنعم أبو حميد (صائد الشاباك) من مخيم الأمعري وزهير فراح من القدس. 2001 وفاة فيصل عبد القادر الحسيني مسؤول ملف القدس في الكويت خلال حضوره أحد المؤتمرات.

وفاة فيصل عبد القادر الحسيني مسؤول ملف القدس في الكويت خلال حضوره أحد المؤتمرات. 2002 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشر والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.

افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشر والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية. 2009 وفاة ميلفينا دين آخر الناجين من كارثة تيتانيك .

وفاة ميلفينا دين آخر الناجين من كارثة تيتانيك . 2010 سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة بقوات كوماندوز ما أدى إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة العشرات.

سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة بقوات كوماندوز ما أدى إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة العشرات. 2015 القيادي في كتائب القسام الأسير عبد الله البرغوثي (أمير الظل) يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بعد عزله في سجن ريمون.

القيادي في كتائب القسام الأسير عبد الله البرغوثي (أمير الظل) يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بعد عزله في سجن ريمون. 2017 مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 400 آخرين معظمهم مدنيون في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل.

مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 400 آخرين معظمهم مدنيون في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل. 2018 زين الدين زيدان يُعلن استقالته من تدريب نادي ريال مدريد بشكلٍ مُفاجئ بعد بضعة أيَّام من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين