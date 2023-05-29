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"حماس" تزفُّ الشهيد أشرف إبراهيم وتدعو عناصر الأجهزة الأمنية للسير على دربه

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"حماس" تزفُّ الشهيد أشرف إبراهيم وتدعو عناصر الأجهزة الأمنية للسير على دربه

29 مايو 2023 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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شعار حركة "حماس"

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد أشرف الشيخ إبراهيم (37 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في اشتباك مسلَّح خلال اقتحام مدينة جنين، صباح اليوم الإثنين.

وعزَّت حماس في بيان لها، ذوي الشهيد ومحبيه، داعية في السياق رفاقه من عناصر الأجهزة الأمنية إلى السير على دربه في التصدّي لقوات الاحتلال وتصويب البندقية نحو صدر العدو.

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وباركت التصدّي البطولي الذي قاده مقاومونا وثوار شعبنا في جنين البطولة، وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني الفاشي.

وأكدت "حماس" أن شعبنا الصامد البطل سيجعل من جرائم الاحتلال كابوساً يلاحق جنوده ومستوطنيه، وستبقى أيادي أبطالنا على الزناد وأعينهم تترصَّد العدو، حتى تُرفع اليد الآثمة عن قدسنا وأقصانا، ونيل شعبنا الحرية واستعادة حقوقه الوطنية كافَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #أمن السلطة #الشهيد أشرف إبراهيم

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