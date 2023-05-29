عليك بهذه الأطعمة إذا كنت تعاني من الانتفاخ

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

يعد الانتفاخ عرضًا مزعجًا يعطّل حياتنا اليومية ويسبب عدم الراحة. ويحدث الانتفاخ عندما تشعر المعدة بالامتلاء والضيق والتورم نتيجة الكثير من الغازات أو احتباس السوائل.

ويمكن أن يساعد دمج بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي على التخلص من الانتفاخ وتخفيف ضائقة الجهاز الهضمي وتعزيز العافية بشكل عام، وذلك وفق عديد التقارير المنشورة على موقع "ويب طب" العربي.

ويلفت الموقع إلى أن رحلة التخلص من الانتفاخ تبدأ من الأكل اليقظ؛ لذلك يمكنك التفكير في تضمين بعض الأطعمة التي لديها القدرة على تخفيف اضطراب المعدة، ومنها:

النعناع

يشتهر النعناع بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي. إذ يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ وعدم الراحة. ويمكن لفنجان دافئ من شاي النعناع بعد الأكل أن يعزز الهضم الصحي ويقلل الانتفاخ بشكل فعال.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ.

ووفقًا لمجلة "جورنال فودز" تساعد المركبات النشطة مثل جينجيرول، في الهضم عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء وتقليل الالتهاب.

ويمكن تناول الزنجبيل بأشكال عديدة، بما في ذلك شاي الزنجبيل، والزنجبيل المبشور في وجبات الطعام أو حتى كمكمل غذائي.

الخيار

لا يعد الخيار مرطبًا فحسب، بل إنه فعال أيضًا في تقليل الانتفاخ. إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء وهو غني بالألياف، ما يجعله ممتازًا لتعزيز الهضم الصحي. أضف شرائح الخيار إلى السلطات أو انقعه في الماء للحصول على نكهة منعشة.

الشمر

يستخدم الشمر منذ فترة طويلة كمساعد في الجهاز الهضمي بسبب خصائصه الطاردة للريح، ما يعني أنه يساعد على طرد الغازات من الجهاز الهضمي. يمكن أن يخفف من الانتفاخ والتشنجات وعسر الهضم.

ويمكن استخدام الشمر عن طريق دمجه في السلطات أو الشوربات أو عن طريق مضغ البذور بعد الوجبة.

الزبادي

يمكن أن يساعد الزبادي، خاصة ذلك الذي يحتوي على مستنبتات حية أو بروبيوتيك، في موازنة بكتيريا الأمعاء وتحسين عملية الهضم. والبروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعزز بيئة الأمعاء الصحية وتقلل من الانتفاخ وغيرها من مضايقات الجهاز الهضمي.

البابونج

شاي البابونج ليس فقط مهدئًا ومريحًا. لكنه يساعد أيضًا على الهضم. فهو يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم. ارتشف كوبًا دافئًا من شاي البابونج بعد الوجبة لتهدئة معدتك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين