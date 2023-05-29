"الشباب والثقافة" تطلق رزمة مشاريع وبرامج للعام الحالي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة إطلاق عدد من المشاريع المهمَّة التي تخطّط لتنفيذها في النصف الثاني من عام 2023.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الإثنين، في مقر المكتب الإعلامي الحكومي أن من أبزر هذه المشاريع هو عقد مؤتمر الثقافة الفلسطينية، وتنظيم معرض البازار التراثي، وتنفيذ مهرجان الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى بدء تجهيز أرض الكشافة.

وأكدت الهيئة أنها تمكنت بدعم من لجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الشريكة، من تحقيق نجاحات واضحة في النصف الأول من العام الحالي في عدَّة قطاعات، مشيرةً إلى أن تكلفة هذه البرامج والمشاريع بلغت 400 ألف دولار، واستهدفت جميع شرائح المجتمع.

وصرَّح رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة، أحمد محيسن بأن الهيئة قدَّمت قروضًا حسنة لـ200 شاب يعتزمون الزواج، حيث بلغت قيمة القرض 2000 دولار لكل شاب، بإجمالي قيمة 240 ألف دولار.

وأشار إلى نجاح صندوق دعم الشباب في تنفيذ برنامج "دلني على السوق"، حيث تمَّ تقديم قروض حسنة لـ52 شابًا بقيمة إجمالية 100 ألف دولار، مما سمح للمستفيدين بدخول سوق العمل وبدء مشاريعهم الخاصة.

وأضاف محيسن: "أنه تمَّ تشكيل 11 مجلسًا شبابيًا للهيئات المحلية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وتمَّ استهداف أكثر من 5000 شاب وشابة في برامج وملتقيات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز الوعي".

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ولفت إلى عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تمَّ تنفيذها للحفاظ على الهوية الفلسطينية، مثل الدوري الثقافي بين الجامعات والكليات في قطاع غزة، وإطلاق مشروع مدينة الثقافة الفلسطينية، وتأسيس مكتبة عامة في النصيرات، وتمويل عدد من المبادرات الثقافية التي نفذتها المراكز الثقافية.

وذكر محيسن أن من خطط الهيئة تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج في المستقبل القريب، وتشمل الإعلان عن دورة جديدة من برنامج القرض الحسن، وإطلاق النسخة الخامسة من برنامج "دلني على السوق"، وتنظيم معرض للكتاب، وإطلاق برنامج المخيمات الصيفية لعام 2023، وعقد مؤتمر الثقافة الفلسطينية، وتنظيم معرض البازار التراثي.

وأردف:" وتنفيذ مهرجان الأفلام القصيرة، وإطلاق مسابقات أدبية وفنية في مجالات متعدّدة، واستكمال تشكيل المجلس الشبابي للهيئات المحلية، وتنفيذ برنامج المبادرات الشبابية المجتمعية، وإصدار مجلة مدارات، وعقد سلسلة من البرامج والدورات والمحاضرات التدريبية، وتنفيذ برنامج تدريبي على مستوى قطاع غزة في مجال المهارات الإدارية والقيادية، والبدء بتجهيز مخيم الأخاء الشبابي وأرض الكشافة".

المصدر / فلسطين أون لاين