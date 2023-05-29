الإعلان عن منحة دراسية في المكسيك للعام 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ومجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) مقدّمة من حكومة المكسيك للعام الدراسي 2023/2024.

ودعت الوزارة الطلبة لتقديم الطلب إلكترونيًّا عبر الرابط اضغط هنا، وللاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية، عبر الرابط اضغط هنا.

وقالت الوزارة إنه يخضع الطلبة المتقدّمين للمنافسة على القبول في المنح مع جميع الطلبة المتقدّمين من الدول المشاركة بهذه المنح.

ودعت الطالب المتقدّم للمنحة التأكد من الاعتراف الخاص بالبرنامج والجامعة التي يتقدَّم للدراسة بها وذلك قبل إتمام إجراءات التسجيل للبرنامج المطلوب في تلك الجامعة، مشيرة إلى أنها لا تتحمَّل أي مسؤولية في حال كانت الجامعة أو البرنامج الدراسي غير معترف بهما.

وذكرت أن آخر موعد لتقديم الطلبات إلكترونياً على الموقع الخاص بالحكومة المكسيكية حتى تاريخ 21/7/2023.

ونوَّهت إلى أن الطلب يقدّم مرفق مع الوثائق المطلوبة مصدَّقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحدَّدة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدّم نسخة عن الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا حتى يوم الأحد الموافق 23/7/2023.

المصدر / فلسطين أون لاين