"النقل": استئناف توريد قطع غيار الدراجات النارية لغزة

غزة/رامي رمانة:

أفاد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات باستئناف توريد قطع غيار الدراجات النارية إلى قطاع غزة عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري بعد منع الاحتلال الإسرائيلي دخولها عدة سنوات.

وبين عرفات لصحيفة "فلسطين" أمس، أن لجنة المواصفات الفرعية المكلفة بالتنسيق وتسهيل معاملات المواطنين، أبلغتهم بموافقة سلطات الاحتلال على إعادة توريد قطع الغيار المخصصة للدراجات النارية.

ورجح بدء توريد أول شحنة من قطع الغيار في غضون أسبوع، مشيرًا إلى أن رفع الحظر لا شك أنه يخفض أسعار قطع الغيار خاصة الكاوتشوك.

ونبه عرفات إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع إدخال قطع غيار آلات ومعدات تحتاج إليها بعض الشركات مثل المعدات الهندسية، وأن إدخالها محدود جدًا يكون لبعض المؤسسات الدولية العاملة بغزة.

في سياق آخر قال عرفات: إن وزارة النقل والمواصلات تعفي أصحاب المركبات والمنشآت المتضررة من عدواني 2021، و2022، من رسوم ترخيص لمدة عام كامل.

وأضاف عرفات: "من تضررت مركبته كليًا في عدواني 2021 و2022، وأراد شراء أخرى، فإن الحملة ستشمله وسيُعفى من رسوم الترخيص لعام كامل".

وبين أن الأمانة العامة في الوزارة ستُحدد ماهية الإعفاءات والتسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير على القطاع 2023 عقب الانتهاء من حصرها.

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ودعا أصحاب الورش الفنية والمعارض وقطع الغيار وأصحاب المركبات بمختلف أنواعها المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لسرعة التسجيل عبر الروابط التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وبيّن أن اللجنة لا تزال تحصر حجم الأضرار التي طالت المركبات والمنشآت، وبعد ذلك ستصدر قرارًا بماهية وآلية الإعفاء والتسهيلات مشيرًا إلى أن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا للمواطنين المتضررين.

وأشار إلى أن الوزارة نشر رابطين عبر صفحاتها الرسمية، أحدهما لحصر أضرار المركبات، والآخر للمنشآت المرخصة من النقل والوزارات تتمثل في "مكاتب التاكسيات، ورش تصليح المركبات، وبيع قطع غيار المركبات".