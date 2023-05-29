شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ صياح الطوري وزوجته ونجله

اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي من وحدة "يوآف" مقبرة قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، فجر اليوم الإثنين، واعتقلت الشيخ صياح الطوري وزوجته.

وفي وقت لاحقت أفرجت شرطة الاحتلال عن الشيخ صياح الطوري ونجله وزوجته واستدعتهم للتحقيق في تمام الساعة 10 من صباح اليوم.

ووحدة "يوآف" الشرطية تابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وتنفذ عمليات الهدم المتكررة في العراقيب، وهدم المنازل في البلدات العربية بالنقب.

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وفي مطلع أيار/مايو الجاري، هدمت خيام العراقيب مسلوبة الاعتراف للمرة الـ 216 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وتبقى في العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية.

وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين