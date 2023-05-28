الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأربعة مقدسيّين بينهم فتاة

جدَّدت محكمة الاحتلال اليوم الأحد الاعتقال الإداري بحق أربعة مقدسيين بينهم فتاة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح صحفي اليوم: "إن قوات الاحتلال جدَّدت الاعتقال الإداري للشاب المقدسي براء بكيرات مدَّة 4 أشهر، ومدَّدت اعتقال المقدسي إبراهيم سليم حتى يوم الإثنين القادم".

وأضافت الهيئة أن محكمة الاحتلال مدَّدت اعتقال الشاب المقدسي سمير بختان حتى تاريخ الـ18 من تموز/يوليو المقبل، والشابَّة المقدسية أسماء أبو تكفة حتى تاريخ الثاني من تموز/يوليو القادم".

ويتجاوز عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ألف معتقل، من بينهم (14) طفلًا، يقبعون في ثلاثة سجون مركزية هي "عوفر"، و"النقب"، و"مجدو".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم (34) أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ في إطار نظام "الفصل العنصري" الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدَّة مستويات.

المصدر / فلسطين أون لاين