رئيس مجلس طلبة النجاح عمر ساري: سنفعل دور الجامعة الوطني ولن توقفنا التحديات

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، أن رئيس مجلس الطلبة هو الطالب عمر ساري، خلفاً لمرشحها مروان عيسى.

والطالب عمر ساري من بلدة صيدا في طولكرم، يدرس تخصص المحاسبة بكلية الاقتصاد، وهو أسير محرر أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال حيث اعتقل أعوام 2017، و2019، و2021.

وأكد ساري أنه جرى التواصل مع ممثلي باقي الكتل الطلابية للعمل بشكل موحد، على الصعيد الطلابي والوطني.

وأوضح أن مجلس الطلبة بقيادة الكتلة الإسلامية، سيعمل على تفعيل دور جامعة النجاح الوطني، وسيكون حاضراً في الفعاليات المساندة للأسرى والمسرى.

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وقال رئيس المجلس إن التحديات التي تواجههم سواء بالاعتقال والملاحقة، وتضييقات الإدارة لن تمنعهم عن القيام بدورهم في خدمة الطلبة.

ونبه إلى أن العمل الطلابي في الضفة الغربية وجامعة النجاح خاصة يواجه عدة عقبات، لكن مجلس الطلبة سيواجهها بإرادة وقوة بشكل موحد.

ويضم مجلس طلبة النجاح ستة طلبة من الكتلة الإسلامية: هم عمر ساري، وعبد الله بيتاوي، وعبد الرحمن أحمد، وعز الدين ريحان، وأسيل القاضي، وتقى حنايشة، بينما تقود الطالبة روض ريحان مؤتمر مجلس الطلبة.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح قد حققت فوزاً مستحقاً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الأسبوع الماضي، بحصولها على 40 مقعداً مقابل 38 لشبيبة فتح.

المصدر / فلسطين أون لاين