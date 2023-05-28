الناشطة جرَّار: انتهاكات الاحتلال رسَّخت قناعة المواجهة والمقاومة حتى التحرير

قالت الناشطة وفاء جرار: "إن استهداف الاحتلال للفلسطينيين شكَّل لديهم قناعة بالمواجهة والمقاومة من أجل تحرير فلسطين والقدس".

وأوضحت جرَّار في تصريحات صحفية وصلت " أن الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا المستهدف من الاحتلال، رسَّخت قناعة لدى الشباب الفلسطيني أن ارتقاء الشهداء يهون في سبيل تحرير فلسطين الغالية.

وأضافت: "تشكَّلت قناعة لدى أمهات فلسطين بأن ارتقاء أبنائهن شهداء، هو من أجل فلسطين والقدس، وتستحق تقديم الأرواح رخيصة من أجل الحرية".

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وأشارت جرار إلى أن كل أبناء شعبنا مستهدف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يفرّق بين مقاوم ومدني، مبنيةً أن المرأة الفلسطينية عندما يخرج ابنها وزوجها من بيتها، تتوقع في أي لحظة أن تصيبه رصاصة من الاحتلال، بل إن الاحتلال يستهدفهم في منازلهم".

وتواصل قوات الاحتلال استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط اقتحامات يومية واعتقالات يتخلَّلها إصابات وشهداء.

ويواجه الشعب الفلسطيني في الضفة انتهاكات الاحتلال واستهدافه اليومي بالثبات والتحدّي، والتصدّي للاعتداءات المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين