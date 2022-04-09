جرار: الاحتلال سيفشل في تطويع الشباب الثائر في جنين

قالت الناشطة وفاء جرار، إن ما يحدث في جنين يؤكد أن الشعب الفلسطيني مع المقاومة قلبا وقالبا، مشددة على أن "الاحتلال لن يستطيع تطويق هذا الشعب ويكسر شوكته رغم حالة التنسيق الأمني التي تعيشها الضفة الغربية".

وأكدت جرار، المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" في تصريح صحفي، أن "الشعب الفلسطيني يعكس صورة المقاومة والفداء ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومدينة جنين هي حضن من أحضان المقاومة الفاعلة في الضفة الغربية".

وتابعت: "مخيم جنين يرفض الخضوع للمحتل الغاشم الذي يريد كسر شوكة المقاومة"، مشيرة إلى أن والد منفذ عملية (تل أبيب) الشهيد رعد حازم، ضرب أروع معالم التضحية والفداء.

وبحسب تقديرها، فإن الاحتلال "سيفشل في تطويع الشباب الثائر في جنين، وسينتصرون بإرادتهم القوية وبنفسهم الطويل وبحقهم في هذه الأرض".

وأردفت بالقول: "المقاومة لديها نفس طويل في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي، وستخرج جيشه من جنين كما خرج قبل 20 عاما مكسور الهيبة".

وتصدى المقاومون في جنين صباح اليوم السبت، لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية، واستشهد أحمد السعدي خلال اشتباك مسلح أثناء تصديه للاقتحام بجنين.

ودفعت قوات الاحتلال بأكثر من 50 آلية عسكرية وجرافات، انطلاقاً من حاجزي "الجلمة" و"دوتان" تجاه مخيم جنين، وصدحت مكبرات الصوت في مساجد جنين بدعوات للمواطنين والمقاومين بالتصدي لاقتحام المخيم والدفاع عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين