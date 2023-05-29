29 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1453 فتح القسطنطينية على يد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح، وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام.
- 1892 الشيخ محمد بن صباح الصباح يتولى حكم الكويت وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله بن صباح الصباح.
- 1921 عقد المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع في القدس برئاسة الزعيم موصى كاظم الحسيني وحضور أكثر من مائة مندوب من مختلف أنحاء فلسطين.
- 1923 بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها.
- 1939 منظمة أتسل الإرهابية الصهيونية تنسف سينما روكسي في مدينة القدس.
- 1948 قوات الجيش المصري تسيطر على مدينة أسدود ومجلس الأمن يصدر القرار رقم 50 القاضي بوقف إطلاق النار مدة 4 أسابيع بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونية وهذا إعلان للهدنة الأولى في حرب فلسطين.
- 1974 عقد اتفاق هدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا والكيان العبري.
- 1996 عودة اليمين الإسرائيلي إلى الحكم بقيادة بنيامين نتنياهو وتجميد عملية التسوية.
- 2001 القسامي إسماعيل عرفات عاشور يفجر نفسه في رتل من الجنود الصهاينة عند حاجز التفاح غرب خان يونس واستشهاده وقتل جندي وإصابة 5 آخرين.
- 2004 هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيل و25 جريح، وتنظيم القاعدة يتبنى مسؤولية الهجوم.
- 2015 رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب يعلن سحب طلب فلسطين تعليق عضوية الكيان العربي في (فيفا).
- 2015 الإعلان عن نُفوق حوالي نصف الجُمهرة العالميَّة من ظباء السايغا المُهددة بالانقراض أصلًا بِسبب وباء حيواني مجهول.
المصدر / فلسطين أون لاين