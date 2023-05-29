29 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1453 فتح القسطنطينية على يد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح، وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام.

فتح القسطنطينية على يد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح، وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام. 1892 الشيخ محمد بن صباح الصباح يتولى حكم الكويت وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله بن صباح الصباح.

الشيخ محمد بن صباح الصباح يتولى حكم الكويت وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله بن صباح الصباح. 1921 عقد المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع في القدس برئاسة الزعيم موصى كاظم الحسيني وحضور أكثر من مائة مندوب من مختلف أنحاء فلسطين.

عقد المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع في القدس برئاسة الزعيم موصى كاظم الحسيني وحضور أكثر من مائة مندوب من مختلف أنحاء فلسطين. 1923 بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها.

بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها. 1939 منظمة أتسل الإرهابية الصهيونية تنسف سينما روكسي في مدينة القدس.

منظمة أتسل الإرهابية الصهيونية تنسف سينما روكسي في مدينة القدس. 1948 قوات الجيش المصري تسيطر على مدينة أسدود ومجلس الأمن يصدر القرار رقم 50 القاضي بوقف إطلاق النار مدة 4 أسابيع بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونية وهذا إعلان للهدنة الأولى في حرب فلسطين.

قوات الجيش المصري تسيطر على مدينة أسدود ومجلس الأمن يصدر القرار رقم 50 القاضي بوقف إطلاق النار مدة 4 أسابيع بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونية وهذا إعلان للهدنة الأولى في حرب فلسطين. 1974 عقد اتفاق هدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا والكيان العبري.

عقد اتفاق هدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا والكيان العبري. 1996 عودة اليمين الإسرائيلي إلى الحكم بقيادة بنيامين نتنياهو وتجميد عملية التسوية.

عودة اليمين الإسرائيلي إلى الحكم بقيادة بنيامين نتنياهو وتجميد عملية التسوية. 2001 القسامي إسماعيل عرفات عاشور يفجر نفسه في رتل من الجنود الصهاينة عند حاجز التفاح غرب خان يونس واستشهاده وقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

القسامي إسماعيل عرفات عاشور يفجر نفسه في رتل من الجنود الصهاينة عند حاجز التفاح غرب خان يونس واستشهاده وقتل جندي وإصابة 5 آخرين. 2004 هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيل و25 جريح، وتنظيم القاعدة يتبنى مسؤولية الهجوم.

هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيل و25 جريح، وتنظيم القاعدة يتبنى مسؤولية الهجوم. 2015 رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب يعلن سحب طلب فلسطين تعليق عضوية الكيان العربي في (فيفا).

رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب يعلن سحب طلب فلسطين تعليق عضوية الكيان العربي في (فيفا). 2015 الإعلان عن نُفوق حوالي نصف الجُمهرة العالميَّة من ظباء السايغا المُهددة بالانقراض أصلًا بِسبب وباء حيواني مجهول.

المصدر / فلسطين أون لاين