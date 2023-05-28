"الدفاع المدني" تغلق 18 نقطة غاز عشوائية خلال 72 ساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إغلاق 18 نقطة تعبئة غاز منزلي عشوائية في قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، في إطار الجهود المبذولة من قِبل السلطات المختصة، ومنها الدفاع المدني والمباحث العامة في الشرطة والإدارة العامة للبترول.

ونبَّهت إلى أن الطواقم المذكورة أغلقت خلال جولاتها 18 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، فيما صادرت 18 جهازًا لتعبئة وتفريغ الأسطوانات، تمَّ ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، ومصادرة 263 أسطوانة غاز حجم كبير سعة 48 كجم من النقاط العشوائية.

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تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الحكومة وتعليمات النائب العام بضرورة ضبط وإغلاق النقاط العشوائية غير القانونية لتعبئة الغاز في الأحياء السكنية بقطاع غزة، إذ تعد تلك النقاط مصدرًا للخطر على أمن وسلامة المجتمع.

وتواصل الجهات المختصة من الحكومة جهودها للقضاء بشكل نهائي على النقاط العشوائية لتعبئة الغاز، وتتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين للإبلاغ عن أي نقاط عشوائية لتعبئة الغاز، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وحماية المواطنين من خطر تلك النقاط، من خلال الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني للإبلاغ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين