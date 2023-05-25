بيان مهم صادر عن الدفاع المدني حول نقاط تعبئة الغاز العشوائية

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، إنه في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، وضمن جهودها في ضبط وإغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية غير القانونية وسط الأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والتي تعد قنابل موقوتة تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.

وأضافت في بيان لها: "تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من السيد النائب العام، قامت طواقم مشتركة من إدارة السلامة والوقاية بمديرية الدفاع المدني، وإدارة المباحث العامة بالشرطة، والإدارة العامة للبترول، وبالتعاون مع عدد من البلديات، بتكثيف جهود ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية، حيث تم خلال 48 ساعة الماضية تنفيذ (327) جولة ميدانية في جميع محافظات قطاع غزة

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وذكرت المديرية أنه جرى خلال الجولة الميدانية إغلاق (230) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، ومصادرة (35) جهاز تعبئة وتفريغ تم ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، وقد صدرت أوامر قبض من قبل النيابة العامة بحق أصحابها.

وكذلك مصادرة (72) أسطوانة غاز حجم كبير سعة (48) كجم من النقاط العشوائية، وإغلاق مؤقت لـ (4) محطات رئيسية تزود النقاط العشوائية بالغاز في محافظتي غزة والوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ونوهت إلى أن طواقم الإنقاذ والأمن والسلامة قامت بضبط وتفكيك شبكة تمديدات غاز تحت أرضية غير قانونية بأحد المنازل في حي الشجاعية بغزة، تشكل خطراً على حياة المواطنين، وتوقيف شخص يقوم بتصنيع أجهزة التعبئة والتفريغ وإحالته للنيابة العامة.

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وذكرت أن طواقمها المختصة تواصل تكثيف جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية؛ حفاظاً على السلامة العامة ولتجنيب المواطنين خطر تلك النقاط، وذلك عبر الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين