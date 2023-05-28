28 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

632 النبي محمد يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم.

النبي محمد يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. 1812 الإمبراطورية الروسية توقع مع الدولة العثمانية «معاهدة بوخارست» والتي كان من أهم شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تحت السيطرة العثمانية.

الإمبراطورية الروسية توقع مع الدولة العثمانية «معاهدة بوخارست» والتي كان من أهم شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تحت السيطرة العثمانية. 1946 عقد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق، وقد اتخذ عدة قرارات كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين وتأكيد عروبتها.

عقد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق، وقد اتخذ عدة قرارات كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين وتأكيد عروبتها. 1948 الجماعات اليهودية المسلحة تحتل قرية زرعين العربية في فلسطين.

الجماعات اليهودية المسلحة تحتل قرية زرعين العربية في فلسطين. 1959 الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ «جوبيتر»، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء.

الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ «جوبيتر»، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء. 1963 إعصار في باكستان الشرقية يودي بحياة 30 ألف نسمة شويدمر آلاف المنازل.

إعصار في باكستان الشرقية يودي بحياة 30 ألف نسمة شويدمر آلاف المنازل. 1964 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (المؤتمر التأسيسي الأول) بالقدس، وأهم مخرجاته: إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، والصندوق القومي الفلسطيني وجيش التحرير الفلسطيني والميثاق الوطني.

عقد المجلس الوطني الفلسطيني (المؤتمر التأسيسي الأول) بالقدس، وأهم مخرجاته: إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، والصندوق القومي الفلسطيني وجيش التحرير الفلسطيني والميثاق الوطني. 1968 حكومة الاحتلال تعلن نقل القيادة المركزية للجيش إلى شرق القدس.

حكومة الاحتلال تعلن نقل القيادة المركزية للجيش إلى شرق القدس. 1981 طائرات إسرائيلية تغير على منطقة الدامور في ليبيا وتدمر منصات صواريخ (سام-9).

طائرات إسرائيلية تغير على منطقة الدامور في ليبيا وتدمر منصات صواريخ (سام-9). 2002 القسام يقتحم مغتصبة "إيتمار" بنابلس ويقتل 3 مستوطنين.

القسام يقتحم مغتصبة "إيتمار" بنابلس ويقتل 3 مستوطنين. 2009 اغتالت قوات الاحتلال بالتنسيق الأمني مع السلطة عبد المجيد دودين قائد القسام في الخيل والمطارد من 15 عامًا لمسئوليته عن قتل عشرات الصهاينة.

اغتالت قوات الاحتلال بالتنسيق الأمني مع السلطة عبد المجيد دودين قائد القسام في الخيل والمطارد من 15 عامًا لمسئوليته عن قتل عشرات الصهاينة. 2011 إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاق دام قرابة أربع سنوات وذلك بعد قرار الحكومة المصرية فتح المعبر أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن الأربعين، على أن يحصل الرجال ما بين سن الثامنة عشرة والأربعين الراغبين بالعبور على تصريح خاص لاجتياز المعبر.

إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاق دام قرابة أربع سنوات وذلك بعد قرار الحكومة المصرية فتح المعبر أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن الأربعين، على أن يحصل الرجال ما بين سن الثامنة عشرة والأربعين الراغبين بالعبور على تصريح خاص لاجتياز المعبر. 2022 ريال مدريد يتغلب على نادي ليفربول بنتيجة 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُتوج باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

المصدر / فلسطين أون لاين