مركز: (1230) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى منذ بداية العام

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنَّ الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1230) قرارًا إداريًّا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم السبت، أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الاخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت إلى ما يزيد عن (1000) أسير، وهذا ما دفع لجنة الأسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة.

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ونوَّه المركز إلى أن الاعتقال الإداري طال شرائح المجتمع الفلسطيني كافَّة، حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وذكر مركز فلسطين أنه لا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 أسيرات، و14 قاصرًا ونائبين ووزير سابق، إضافة إلى أسيرين يعانيان من مرض السرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين