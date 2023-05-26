كتلة النجاح ترفض قرارات لجنة الانتخابات وتطالب بالالتزام بقانون المجلس الناظم

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أنها ذاهبة باتجاه الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المذكورة أعلاه، وفق القانون واللوائح ومن منطلق تطبيق القانون والدستور وفقاً لأكبر قدر ممكن من العدالة والانصاف.

وأعربت الكتلة عن تحفظها على اعتماد إدارة جامعة النجاح توزيع مقاعد مجلس الطلبة وفق التوزيع (6-6-1)، مطالبة بإعادة النظر فيه، كما هو منصوص عليه في الدستور الناظم لانتخابات مجلس الطلبة فإن الكتلة الفائزة لها امتياز في أن يكون لها عضو إضافي تتميز فيه عن الكتلة التي تليها.

وأكدت الكتلة في بيان لها أنه لا يجوز اعتماد تفسير يظلم كتلة على حساب أخرى، وأن اتخاذ قرار باعتماد تفسير دون آخر بعيداً عن التنسيق المسبق مع الكتل الطلابية وإعلامها لا يُعطي الانطباع المناسب عن الشفافية والعدالة المطلوبتين.

ورفضت الكتلة قرار لجنة الانتخابات استبعاد اثنين من مرشحيها من قائمة المؤتمر العام، موضحة أنها قدمت قائمة مرشحيها اﻷولية يوم الثلاثاء 9-5-2023م، وقد كانت الفترة النهائية لتقديم الطعون عليها يوم الخميس 11-5-2023م.

وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات لم ترد برفض أي من اﻷسماء الواردة في قائمة الكتلة ضمن المدة القانونية للطعون.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح قد حققت فوزاً مستحقاً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الأسبوع الماضي، بحصولها على 40 مقعداً مقابل 38 لشبيبة فتح.

بدوره أكد الطالب مروان نعيم عيسى مرشح الكتلة الاسلامية لرئاسة مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح، صحة إجراءات ترشحه وفقاً لدستور مجلس الطلبة الناظم للعملية الانتخابية.

وأوضح عيسى أنه تقدم بطلب ترشحه من خلال قائمة الكتلة الإسلامية، وفقاً للمواعيد والشروط الواردة في دستور مجلس اتحاد الطلبة الناظم وبما ينسجم مع متطلبات الترشح الواردة فيه.

وأشار إلى عدم وجود أي طعن بعد أن انقضت فترات الاعتراض على المرشحين وفترات مراجعة انطباق الشروط من قبل لجنة الانتخابات.

وجدد التزام الكتلة الإٍسلامية بالعمل وفق شعارها (العلم والمقاومة والابداع) والبقاء وفية للطلاب وحافظة لحقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين