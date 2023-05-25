قلقيلية.. تحويل الأسيرة سماح حجاوي للاعتقال الإداري

حوَّلت محكمة الاحتلال العسكرية الأسيرة سماح بلال حجاوي من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، للاعتقال الإداري بعد أيام من اعتقالها، عقب استدعائها لدى مخابرات الاحتلال.

وأفادت مصادر عائلية وحقوقية أن محكمة الاحتلال حوَّلت الشابة سماح حجاوي إلى الاعتقال الإداري علماً أنها اعتقلت الأربعاء الماضي.

وأوضحت المصادر أن اعتقال حجاوي جاء بعد أيام من استدعاء جهاز وقائي السلطة للأسيرة والتحقيق معها بتاريخ 11 مايو الجاري، وعلى إثرها قام الجيش باعتقالها.

وكانت حجاوي قد أوضحت في تسجيلات صوتية قبيل اعتقالها لدى الاحتلال أن التحقيق معها لدى جهاز وقائي السلطة حول منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّنت أن محقق وقائي السلطة حاول تلفيق تهمة لها حول تواصلها مع أحد قيادات حركة حماس في غزة، الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا.

يُشار إلى أن تحويل حجاوي للاعتقال الإداري يعني أن الاحتلال لم يوجّه لها أيَّة تهمة ولا يمتلك أيَّة أدلة أو معلومات حقيقية عن أيَّة أنشطة يدينها بها حسب قوانينه.

ويعتبر الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الاحتلال لتكميم الأفواه وللاعتقال الاحترازي الظالم دون توجيه تهمة.

المصدر / فلسطين أون لاين