رغم خطورة وضعه الصحي.. الاحتلال يعيد الأسير وليد دقة إلى "عيادة" الرملة

أعادت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الخميس، الأسير وليد دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى ما يسمَّى عيادة سجن الرملة.

وأفادت عائلة الأسير وحملة الإفراج عنه، أن هذه الخطوة مفاجئة ومستهجنة، مشيرةً إلى أن وليد خضع خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى.

وتابعت العائلة والحملة في بيان مشترك: "بالإضافة إلى محاولات تخفيف الاختناق التنفسي الشديد جداً، والتلوث، أجريت لوليد عملية قسطرة من جرَّاء قصور ملحوظ في عضلة القلب.

وقد أعيد إلى "عيادة" سجن الرملة مع توصية بإبقاء المراقبة الحثيثة عليه على مدار الساعة.

وأكدت العائلة والحملة مطلبها الوحيد، وهو "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد"، وعدم المماطلة في المسار القضائي مثلما حدث في محكمة يوم أمس الأربعاء.

وحمَّلت سلطة السجون المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.

المصدر / فلسطين أون لاين