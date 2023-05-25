قاسم: اعتداء الاحتلال على مخيم عقبة جبر واستهداف أهله لن يُرهِب شعبنا

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يؤكد أن الاقتحام الهمجي الذي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بأريحا، واعتداءها على المواطنين فيه وتخريب ممتلكاتهم، واستهداف سكّانه بالرصاص والصواريخ الموجّهة، وإصابة واعتقال العشرات منهم، هو استمرار للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا.

وشدد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الخميس على أن حرب الاحتلال الشاملة على شعبنا لن تُفلح في كسر إرادته أو ثنيِه عن قراره باسترداد أرضه ومقدساته وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبعث بالتحية إلى أهلنا الصامدين في مخيم عقبة جبر، ومقاومينا الأبطال في ربوع الضفة الغربية الثائرة، داعيًا شعبنا إلى الاستمرار في تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال الغاشم، وتدفيع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين ثمن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين