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عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس

25 مايو 2023 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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عشرات المستوطنين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن عشرات الإسرائيليين شاركوا في مظاهرات احتجاجية أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في شارع غزة بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة العبرية،: "المئات يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في شارع غزة بالقدس، مطالبين بوقف خطة التشريعات القضائية ووقف الخطوات التي تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة".

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وكان رئيس حكومةالاحتلال بنيامين نتنياهو، قال: "سنواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاق جامع بشأن الإصلاح القضائي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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