مظاهرات في (إسرائيل) ضد خطاب نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الإثنين، ضد خطاب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت قناة كان العبرية، أن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين تظاهروا في (تل أبيب) وحيفا، بعد خطاب نتنياهو.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن متظاهرين وصلوا إلى شارع كابلان بـ(تل أبيب)، عقب كلمة نتنياهو، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التظاهرة غير قانونية وطالبتهم بالعودة إلى منازلهم.

وأوضحت إذاعة الجيش أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين اثنين من شارع كابلان (بتل أبيب).

وأثار خطاب نتنياهو، مساء الإثنين، ردود فعل غاضبة من قبل المعارضة الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست، والذين وصفوا الخطاب بالضعيف.

وكان نتنياهو حمّل في كلمته المعارضة والمتظاهرين الإسرائيليين مسؤولية التصعيد، وقال إن (إسرائيل) تتعرض لهجوم من غزة ولبنان وسوريا.

وشهدت المدن الإسرائيلية مساء السبت الماضي، مظاهرات حاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخطة إضعاف الجهاز القضائي، حيث تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الرابع عشر على التوالي.

وانطلقت هذه المظاهرات والاحتجاجات في ظل تصاعد التوتر الأمني وعلميات المقاومة ضد أهداف للاحتلال والمستوطنين، حيث نظمت مظاهرات بمشاركة الآلاف في هرتسليا، وكريات شمونة وكفار سابا، ورمات هشارون، ورحوفوت، وبيسان.

المصدر / فلسطين أون لاين