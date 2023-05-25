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الاحتلال يعتزم الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل ويسلم إخطاراً بالإخلاء

25 مايو 2023 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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مقر بلدية الخليل في البلدة القديمة

قالت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي: "إنّ الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الاستيلاء على مبنى البلدية، ضمن سلسلة ممنهجة للسيطرة على البلدة القديمة".

وأوضحت الشرباتي في تصريحات صحفية وصلت "" أن الاحتلال وضع إخطاراً أمام مبنى بلدية الخليل، طلب فيه إخلاء المبنى بعد 45 يوم من تاريخ الإخطار.

وذكرت أن البلدية تقدمت باعتراضات على طلب إخلاء المبنى بالخليل، مشيرًة إلى أن البلدية حاولت خلال المرحلة الماضية، فتح المبنى، لكن قوات الاحتلال كل مرة تعتدي على الموظفين الذين حاولوا فتحه.

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ولفتت إلى أنّ الاحتلال يدعي أنه كان يقطن اليهود في هذا المبنى منذ القدم، لذلك يحاولون الاستيلاء عليه، مبينًة أن بلدية الخليل بصدد إعداد ملف قانوني لحماية ممتلكات البلدة القديمة ومبنى البلدية بالخليل.

ونوهت إلى أن بلدية الخليل طرقت كل الأبواب لحماية ممتلكاتها، ومنع الاحتلال من السيطرة على المبنى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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