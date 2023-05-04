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الاحتلال يخطر بإخلاء مبنى بلدية الخليل القديم للاستيلاء عليه

04 مايو 2023 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
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أخطرت سلطات الاحتلال اليوم الخميس بإخلاء مبنى البلدية القديم الواقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه إلى المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال علقت إخطارا على باب مبنى البلدية القديم، والمكون من طابقين بمساحة (205 أمتار مربعة)، والواقع في منطقة "عين عسكر" بالقرب من مدخل البلدة القديمة، وينص على إخلاء المبنى تمهيدا للاستيلاء عليه، وأمهلت القائمين عليه مدة (45 يوما) للاعتراض.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في تصريحات صحفية، إن هذا "اعتداء سافر من الاحتلال على ممتلكات البلدية"، مؤكدا أن هذا المبنى هو "ملك للبلدية بشكل كامل، وليدها جميع الوثائق القانونية والرسمية التي تثبت ذلك، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكاتها، والوقوف في وجه هذا الاعتداء الاستيطاني".

وطالب "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف مخططاتها الاستيطانية، والتدخل السريع لحفظ هذا الموروث الحضاري وحمايته، خاصة أن المنطقة مدرجة من منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي، ما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها".

وتواصل سلطات الاحتلال مخططاتها التهويدية بمدينة الخليل، عبر مصادرة المباني وتهجير الفلسطينيين منها وإحلال المستوطنين مكانهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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