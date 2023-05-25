"بكيرات" يدعو إلى نصرة "الأقصى" وإنقاذه من مخططات الاحتلال

دعا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، ناجح بكيرات، إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك وإنقاذه قبل فوات الأوان.

وقال بكيرات خلال تصريح صحفي: إنّ "مخططات جماعات الهيكل تُنفّذ اليوم بمباركة الحكومة ودعم كبير من قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك"، مضيفًا أنّ حكومة الاحتلال ماضية في مخطط هدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه في ظل صمت دولي وعربي.

وتساءل: "أما آن الأوان لصحوة إسلامية وعربية لنصرة المسجد الأقصى المبارك وإنقاذه قبل فوات الأوان؟"، محذرًا من أنّ الخطر في الأقصى سيبقى مستمرًا ما دام الاحتلال في أرضنا ولن يرتاح الأقصى حتى يزول هذا المحتل.

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى "عيد الأسابيع".

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

اقرأ أيضًا: عبد القادر: خطوات الاحتلال لتهويد الأقصى تجرُّ المنطقة إلى "حرب دينية"

كما انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر غدا الجمعة 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

بدورها، أهابت حركة "حماس" بجماهير شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل للنفير العام والحشد بكل الوسائل، لشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإدامة الرّباط والاعتكاف فيه، من فجر يوم غدٍ الجمعة إلى إحياء شعائر صلاة الجمعة.

وأكدت على ضرورة الحشد تجديدًا لعهد الوفاء والدفاع عن الأقصى المبارك، إسلاميًّا خالصًا، وإفشالًا لمخططات ودعوات الجماعات الصهيونية المتطرّفة لتكثيف اقتحاماتها وتدنيسها للأقصى المبارك، خلال ما يسمّى "الأعياد الصهيونية".

المصدر / فلسطين أون لاين