بعد مطاردة 9 أشهر .. جيش الاحتلال يعتقل منفذ عملية الأغوار

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ماهر تركمان في قرية اليامون قرب جنين بالضفة الغربية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار على حافلة للجنود في قرية البقيعة في الأغوار في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ما أسفر عن إصابة ستة جنود.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "قوات الجيش اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار التي استهدفت قوات الجيش في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2022، وأتى اعتقاله بعد 9 أشهر من المطاردة".

اقرأ أيضاً: بالفيديو منفذ عملية الأغوار يدعو لتصعيد المقاومة ووحدة الصف

كما زعم جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهان الأمن العام "الشاباك"، بأنه اعتقل ماهر تركمان أسعيد من سكان وادي برقين والذي خطط ونفذ عملية إطلاق نار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنود في منطقة الأغوار في الرابع من أيلول 2022، حيث أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 6 جنود".

واعتقل أسعيد خلال تواجده في بلدة اليامون وتم تحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين