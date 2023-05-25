متضررو 2014 يتهمون "أونروا" بالتنصل من مسؤولياتها

غزة/ رامي رمانة:

منذ تسع سنوات، واللاجئ أسامة عوكل (47) عامًا من مخيم جباليا، ينتظر إعادة بناء شقته المهدمة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

عُوكل الذي يقطن في منزل مستأجر ويدفع الإيجار من حسابه الخاص، سئم من "مماطلة وتسويف" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي زاد من ضراوة الأمر لديه إصابته بمرض السرطان من عدة سنوات والتكلفة العالية التي يدفعها للعلاج إلى جانب نفقاته على أسرته.

يقول عوكل لصحيفة "فلسطين": "منذ زمن ونحن ننتظر إعادة بناء شقتنا، وكل مرة تتعهد الوكالة الأممية بذلك لكن دون نتيجة، نطالب مجتمع المانحين بالإسراع في تعويضنا".

في حين ينتظر المتضرر هاني عبد الله من مخيم البريج وسط قطاع غزة تلقّي تعويض عن الضرر الذي لحق شقته في ذات العدوان.

وبيّن عبد الله لصحيفة "فلسطين" أنّ لجنة تقييم الأضرار التابعة للوكالة الأممية قيّمت الأضرار بـنحو 11 ألف دولار وقد وقع على ذلك"، مشيرًا إلى أنه بعد أن تأخر التعويض اضطر إلى الاستدانة من أقاربه لتصليح الضرر، وأن الدَّين سُدّد جزء منه وتبقّى الجزء الأكبر.

ومنذ انتهاء عدوان 2014، تنتظر مئات العائلات من قطاع غزة إعادة إعمار منازلها، أو إصلاح الأضرار الجزئية التي لحقت بها.

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وتسببت الحرب العدوانية بتدمير نحو 12 ألف وحدة سكنية كليًّا، وإلحاق أضرار جزئية بنحو 160 ألف وحدة، منها 6 آلاف و600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية مشتركة بين مؤسسات حكومية وأُممية.

من جانبه بيّن منسق لجنة متضرري عدوان 2014 خالد المصري، أنّ إدارة "أونروا" تراجعت عن إعادة إعمار (36) منزل هدم كلي كمرحلة أولى لإعادة إعمار بقية منازل الهدم الكلي في المراحل اللاحقة.

وأوضح المصري لصحيفة "فلسطين" أنه بلغ عدد اللاجئين المتضررين في عدوان 2014 (58688) متضررًا، بينهم (355) منزل هدم كلي اضطرَّ جزء منهم إلى الاستئجار والسكن في وحدات متنقلة وجزء آخر إعادة بناء الهدم بتواضع على نفقته الخاصة.

وأضاف المصري أنّ (7860) أسرة لم يستلموا أيّ دفعة تعويض من وكالة الغوث، و(9008) أسرة استلمت دفعة واحدة فقط، في حين أنّ (42000) أسرة استلمت من 100-1000 دولار.

وبيّن أنه بعد تفاوضهم مع إدارة "أونروا" مدة خمسة أشهر، اتُّفق على إعادة بناء 36 منزلًا لكن عادت الأونروا وتنصّلت من ذلك الاتفاق.

ونبه إلى أنّ إدارة الوكالة استلمت بعد مؤتمر شرم الشيخ أموالًا لإعادة بناء المنازل المهدمة للاجئين "ولكن على ما يبدو أنّ الوكالة استخدمت تلك الأموال في برامج أخرى وهي تحاول إطالة أمد تمويل المنازل المهدمة".

ودعا المصري دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين للتدخل والضغط على الوكالة للاستجابة لمطالب المتضررين.

وفي 8 يوليو/ تموز لعام 2014، شنّت دولة الاحتلال حربًا على قطاع غزة، استمرت لمدة 51 يومًا، وخلّفت أكثر من ألفي شهيد، وأضرارًا مادية كبيرة.