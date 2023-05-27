27 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 27 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1498 البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى الهند مكتشفًا بذلك طريقًا بحريًّا يُمكّن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.

البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى الهند مكتشفًا بذلك طريقًا بحريًّا يُمكّن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا. 1832 الجيش المصري بقيادة أحمد المونوكلي بفتح مدينة عكا بعد حصار دام 6 أشهر بحجة إيواء 6 آلاف من المصريين القارين من التجنيد.

الجيش المصري بقيادة أحمد المونوكلي بفتح مدينة عكا بعد حصار دام 6 أشهر بحجة إيواء 6 آلاف من المصريين القارين من التجنيد. 1840 عقد "اجتماع دير القمر السري" والذي كان بداية الثورة الشامية ضد إبراهيم باشا والتي انتهت بطرده من بلاد الشام بعد تدخل عسكري عثماني مدعوم من بريطانيا.

عقد "اجتماع دير القمر السري" والذي كان بداية الثورة الشامية ضد إبراهيم باشا والتي انتهت بطرده من بلاد الشام بعد تدخل عسكري عثماني مدعوم من بريطانيا. 1922 الفاتيكان يرفض الانتداب وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

الفاتيكان يرفض الانتداب وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 1948 تأسيس ما تسمى القوات الجوية الإسرائيلية.

تأسيس ما تسمى القوات الجوية الإسرائيلية. 1955 هزات أرضية وتسع ثورات بركانية في تشيلي ذهب ضحيتها آلاف الضحايا.

هزات أرضية وتسع ثورات بركانية في تشيلي ذهب ضحيتها آلاف الضحايا. 1976 عملية استشهادية كبيرة في مستوطنة (يعالوت) حيث فجّر 3 فلسطينيين أنفسهم فقتلوا 50 إسرائيليًّا وأصابوا عددًا آخر بجروح.

عملية استشهادية كبيرة في مستوطنة (يعالوت) حيث فجّر 3 فلسطينيين أنفسهم فقتلوا 50 إسرائيليًّا وأصابوا عددًا آخر بجروح. 1994 اعتقال السلطة الفلسطينية أول معارض فلسطيني لها وهو هاني عابد والذي تم اغتياله لاحقا.

اعتقال السلطة الفلسطينية أول معارض فلسطيني لها وهو هاني عابد والذي تم اغتياله لاحقا. 2001 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُنفّذ عملية تفجيرية في القدس، فتقتل 4 صهاينة وتصيب نحو 20 آخرين.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُنفّذ عملية تفجيرية في القدس، فتقتل 4 صهاينة وتصيب نحو 20 آخرين. 2002 عملية استشهادية بمركز تجاري في بتاح تكفا تؤدي إلى مقتل 4 من الإسرائيليين، وإصابة 35 بجروح مختلفة ونفّذها الاستشهادي جهاد الطيطي من سرايا القدس.

عملية استشهادية بمركز تجاري في بتاح تكفا تؤدي إلى مقتل 4 من الإسرائيليين، وإصابة 35 بجروح مختلفة ونفّذها الاستشهادي جهاد الطيطي من سرايا القدس. 2015 نبراسكا تصبح الولاية الأمريكية التاسعة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام.

نبراسكا تصبح الولاية الأمريكية التاسعة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام. 2019 نفوق آخر ذكر وحيد قرن سومطري في ماليزيا، تاركًا وراءه أنثى واحدة فقط من نفس النوع النادر في الأسر، ويُقدَّر أنّ عدد ما تبقَّى من هذه الحيونات حول العالم يتراوح ما بين 30 إلى 80 حتَّى هذا التاريخ.

نفوق آخر ذكر وحيد قرن سومطري في ماليزيا، تاركًا وراءه أنثى واحدة فقط من نفس النوع النادر في الأسر، ويُقدَّر أنّ عدد ما تبقَّى من هذه الحيونات حول العالم يتراوح ما بين 30 إلى 80 حتَّى هذا التاريخ. 2021 اكتشاف مقبرة جماعية في أرض مدرسة كاملوبس الهندية السكنية، كولومبيا البريطانية، كندا، تضم رُفات 215 طفلًا من السكان الأصليين.

المصدر / فلسطين أون لاين