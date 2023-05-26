26 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية، وأدّت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة.

انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية، وأدّت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة. 1882 رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر.

رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. 1948 معركة الرادار في منطقة القدس بين قوات الجهاد المقدس والعصابات الصهيونية.

معركة الرادار في منطقة القدس بين قوات الجهاد المقدس والعصابات الصهيونية. 1979 عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد. 1985 مصرع 40000 شخص في بنغلادش بسبب إعصار قوي.

مصرع 40000 شخص في بنغلادش بسبب إعصار قوي. 1985 قصف القوات الجوية العراقية مدنًا إيرانية ومناطق تحشد الجيش الإيراني، ردًّا على محاولة اغتيال أمير الكويت 1985.

قصف القوات الجوية العراقية مدنًا إيرانية ومناطق تحشد الجيش الإيراني، ردًّا على محاولة اغتيال أمير الكويت 1985. 2006 الاحتلال يغتال محمود المجذوب أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي وشقيقه نضال بتفجير عبوة ناسفة زُرعت بالقرب من الشارع الذي يسكن فيه بمدينة صيدا جنوب لبنان.

الاحتلال يغتال محمود المجذوب أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي وشقيقه نضال بتفجير عبوة ناسفة زُرعت بالقرب من الشارع الذي يسكن فيه بمدينة صيدا جنوب لبنان. 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية بمنطقة الخليج.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية بمنطقة الخليج. 2014 محكمة الجنايات في إسطنبول تصدر قرارًا تأمر فيه بإلقاء القبض على ضباط إسرائيليين من بينهم رئيس أركان الاحتلال السابق جابي إشكنازي.

محكمة الجنايات في إسطنبول تصدر قرارًا تأمر فيه بإلقاء القبض على ضباط إسرائيليين من بينهم رئيس أركان الاحتلال السابق جابي إشكنازي. 2015 موجة حرٍّ في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص.

موجة حرٍّ في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص. 2018 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول 3–1 في النهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين