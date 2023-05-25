25 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1085 سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان ذلك بداية سقوط معاقل الإسلام في الأندلس تباعًا حتى انتهى الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة سنة 897 هـ الموافق لعام 1492.
- 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
- 1979 الكيان العبري ينسحب من مدينة العريش ويعيدها إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
- 1981 حكام الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر يؤسسون بعد اجتماعهم في أبو ظبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- 1991 الكيان العبري ينجح في ترحيل 15 ألف يهودي من يهود الفلاشا الإثيوبيين بوساطة جسر جوي إلى فلسطين المحتلة عام 1948.
- 1992 القسام يقتل حاخامًا صهيونيًّا قرب تجمع مغتصبات غوش قطيف في خان يونس.
- 2000 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من جنوب لبنان.
- 2000 لبنان الرسمي والشعبي يُقرّر اعتبار هذا اليوم من كل عام يومًا للمقاومة والتحرير، يحتفي به، بعد أن أكمل الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان.
- 2001 عملية استشهادية للجهاد الإسلامي في محطة باصات الخضيرة، أدّت إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة العشرات.
- 2008 مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي استمر ستة أشهر.
- 2017 قيام الحكومة المصرية بحجب أكثر من 60 موقعًا معارضًا على شبكة الإنترنت بينهم 48 موقعًا إخباريًّا.
- 2020 قُتل جورج فلويد، رجل أسود، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أثناء اعتقاله، مما أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.
المصدر / فلسطين أون لاين