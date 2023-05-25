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25 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

25 مايو 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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25 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1085 سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان ذلك بداية سقوط معاقل الإسلام في الأندلس تباعًا حتى انتهى الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة سنة 897 هـ الموافق لعام 1492.
  • 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
  • 1979 الكيان العبري ينسحب من مدينة العريش ويعيدها إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
  • 1981 حكام الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر يؤسسون بعد اجتماعهم في أبو ظبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • 1991 الكيان العبري ينجح في ترحيل 15 ألف يهودي من يهود الفلاشا الإثيوبيين بوساطة جسر جوي إلى فلسطين المحتلة عام 1948.
  • 1992 القسام يقتل حاخامًا صهيونيًّا قرب تجمع مغتصبات غوش قطيف في خان يونس.
  • 2000 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من جنوب لبنان.
  • 2000 لبنان الرسمي والشعبي يُقرّر اعتبار هذا اليوم من كل عام يومًا للمقاومة والتحرير، يحتفي به، بعد أن أكمل الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان.
  • 2001 عملية استشهادية للجهاد الإسلامي في محطة باصات الخضيرة، أدّت إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة العشرات.
  • 2008 مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي استمر ستة أشهر.
  • 2017 قيام الحكومة المصرية بحجب أكثر من 60 موقعًا معارضًا على شبكة الإنترنت بينهم 48 موقعًا إخباريًّا.
  • 2020 قُتل جورج فلويد، رجل أسود، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أثناء اعتقاله، مما أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.
المصدر / فلسطين أون لاين
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