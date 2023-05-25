25 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1085 سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان ذلك بداية سقوط معاقل الإسلام في الأندلس تباعًا حتى انتهى الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة سنة 897 هـ الموافق لعام 1492.

سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان ذلك بداية سقوط معاقل الإسلام في الأندلس تباعًا حتى انتهى الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة سنة 897 هـ الموافق لعام 1492. 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.

القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب. 1979 الكيان العبري ينسحب من مدينة العريش ويعيدها إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

الكيان العبري ينسحب من مدينة العريش ويعيدها إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد. 1981 حكام الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر يؤسسون بعد اجتماعهم في أبو ظبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حكام الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر يؤسسون بعد اجتماعهم في أبو ظبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1991 الكيان العبري ينجح في ترحيل 15 ألف يهودي من يهود الفلاشا الإثيوبيين بوساطة جسر جوي إلى فلسطين المحتلة عام 1948.

الكيان العبري ينجح في ترحيل 15 ألف يهودي من يهود الفلاشا الإثيوبيين بوساطة جسر جوي إلى فلسطين المحتلة عام 1948. 1992 القسام يقتل حاخامًا صهيونيًّا قرب تجمع مغتصبات غوش قطيف في خان يونس.

القسام يقتل حاخامًا صهيونيًّا قرب تجمع مغتصبات غوش قطيف في خان يونس. 2000 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من جنوب لبنان. 2000 لبنان الرسمي والشعبي يُقرّر اعتبار هذا اليوم من كل عام يومًا للمقاومة والتحرير، يحتفي به، بعد أن أكمل الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان.

لبنان الرسمي والشعبي يُقرّر اعتبار هذا اليوم من كل عام يومًا للمقاومة والتحرير، يحتفي به، بعد أن أكمل الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان. 2001 عملية استشهادية للجهاد الإسلامي في محطة باصات الخضيرة، أدّت إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة العشرات.

عملية استشهادية للجهاد الإسلامي في محطة باصات الخضيرة، أدّت إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة العشرات. 2008 مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي استمر ستة أشهر.

مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي استمر ستة أشهر. 2017 قيام الحكومة المصرية بحجب أكثر من 60 موقعًا معارضًا على شبكة الإنترنت بينهم 48 موقعًا إخباريًّا.

قيام الحكومة المصرية بحجب أكثر من 60 موقعًا معارضًا على شبكة الإنترنت بينهم 48 موقعًا إخباريًّا. 2020 قُتل جورج فلويد، رجل أسود، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أثناء اعتقاله، مما أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين