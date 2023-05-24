فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النائب العام ووكيل الداخلية يؤكدان ضرورة القضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية

الكويت تمنع تجديد الإقامة لزوجين مصريين لسبب غريب

"العمل" تُشكل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمال

"بكيرات" يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى وإحياء الوجود الفلسطيني بالقدس

" حب الله": القدسُ العنوان وسنكون على قدر المسؤولية في المواجهة الكبرى

وظيفة شاغرة في مستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة

بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

ضربة جريئة تدفع بسحر الحصري إلى موسوعة الخطاطين الفلسطينيين

تحذير من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في غزة وتداعياته السلبية

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

أثناء متابعتهما لواقعة الحريق بالوسطى

النائب العام ووكيل الداخلية يؤكدان ضرورة القضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية

24 مايو 2023 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
جانب من الجولة التفقدية للنائب العام ووكيل وزارة الداخلية

أكد النائب العام المستشار محمد النحال، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، اليوم الأربعاء، على ضرورة " الضرب بيَد من حديد على كل من يعبث بأمن المواطن وسلامته، والقضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية، والتي تسبّبت مِراراً بمقتل وإصابة الأبرياء من أبناء شعبنا".

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة واقعة الحريق الذي نَشَبَ في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة وكيل النيابة المختص، ومدير عام جهاز الدفاع المدني، ومدير المباحث العامة بالمحافظة الوسطى، وفريق الأدلة الجنائية في الشرطة.

اقرأ أيضاً: النائب العام لـ"فلسطين": بإمكان المواطن تقديم مظلمته وتلقي رد خلال 72 ساعة

وشملت الجولة تفقُد مُصابِيْ جهاز الدفاع المدني حي قدّم الوفد تحية إجلالٍ وإكبار لفرسان الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ولأبطال هذا جهاز الدفاع المدني الميامين؛ إشادةً بمواقفهم وجهودهم التي انعكست على تعزيز ثقة الجمهور الغزِّيْ بجهودهم المِعطاءة.

بدوره، أمر النائب العام بتوقيف جميع المخالفين لشروط الأمن والسلامة العامة، وشدّد على عدم التهاون في تحقيق إجراءات الأمن والسلامة؛ لضمان سلامة المُنشآت وأفراد المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#النائب العام #وكيل الداخلية #نقاط بيع الغاز العشوائية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة