النائب العام ووكيل الداخلية يؤكدان ضرورة القضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية

أكد النائب العام المستشار محمد النحال، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، اليوم الأربعاء، على ضرورة " الضرب بيَد من حديد على كل من يعبث بأمن المواطن وسلامته، والقضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية، والتي تسبّبت مِراراً بمقتل وإصابة الأبرياء من أبناء شعبنا".

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة واقعة الحريق الذي نَشَبَ في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة وكيل النيابة المختص، ومدير عام جهاز الدفاع المدني، ومدير المباحث العامة بالمحافظة الوسطى، وفريق الأدلة الجنائية في الشرطة.

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وشملت الجولة تفقُد مُصابِيْ جهاز الدفاع المدني حي قدّم الوفد تحية إجلالٍ وإكبار لفرسان الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ولأبطال هذا جهاز الدفاع المدني الميامين؛ إشادةً بمواقفهم وجهودهم التي انعكست على تعزيز ثقة الجمهور الغزِّيْ بجهودهم المِعطاءة.

بدوره، أمر النائب العام بتوقيف جميع المخالفين لشروط الأمن والسلامة العامة، وشدّد على عدم التهاون في تحقيق إجراءات الأمن والسلامة؛ لضمان سلامة المُنشآت وأفراد المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين