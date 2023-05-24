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اعتقال شاب من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية بالخضيرة

صورة اعتقال شاب من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية بالخضيرة

24 مايو 2023 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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اعتقال شاب من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية بالخضيرة

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، عن اعتقال الشاب محمد نظير محاجنة (20 عاما) من مدينة أم الفحم، يوم 2 نيسان/ أبريل 2023، بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجير حافلة على خط 921 في الخضيرة، بتجنيد من حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لادعاء الشاباك، "اعتُقل وبحوزته مواد تم استخدامها للتواصل مع حركة حماس في قطاع غزة، وتبين خلال التحقيق معه أنه يخطط لعملية تفجيرية، إذ قام بجمع معلومات عن أماكن لتنفيذها بينها أماكن مكتظة بالسكان ومواقع أمنية".

وزعم الشاباك أنه "في النهاية وحسب التعليمات التي تلقاها محمد محاجنة من حماس فقد خطط لتنفيذ هجوم قاتل على خط الحافلة رقم 921 في منطقة الخضيرة، وقام بعدة إجراءات لتنفيذ الهجوم قبل اعتقاله".

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وأضاف أنه "في 9 أيار/ مايو 2023، تم تقديم لائحة اتهام ضد محمد محاجنة، تتهمه بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".

وادعى الشاباك أنه "في شهر كانون الثاني/ يناير 2023، تم اعتقال شخصين من سكان معاوية تم تجنيدهما من قبل حركة حماس في قطاع غزة بهدف تنفيذ عملية تفجيرية داخل الأراضي الإسرائيلية، مما يظهر في التحقيقات أن الإثنين عملا بذات الشبكة".

الشاب المعتقل محمد محاجنة من أم الفحم

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المصدر / فلسطين أون لاين
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