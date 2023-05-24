بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

بدأت بلدية غزة بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة بالتعاون مع مؤسسات ومتطوعين للحفاظ على نظافة الكورنيش من خلال مبادرة أطلقتها البلدية بعنوان " كورنيش غزة نظيف" لزيادة التوعية على الكورنيش بمشاركة متطوعين من جهات مختلفة.

وشارك في حفل إطلاق المبادرة؛ رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضوا المجلس البلدي مصطفى قزعاط، وفداء المدهون، ومدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، ومدير التسويق في شركة اليازجي لتعبئة المشروبات الخفيفة همام اليازجي، ولفيف من ممثلي المؤسسات الأهلية والمتطوعين والمواطنين.

ويمثل الأنموذج الجديد مشاركة المواطن في الحفاظ على نظافة الكورنيش والتوعية بأهمية النظافة ضمن تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية للمواطن في الحفاظ على نظافة الكورنيش وباقي مناطق المدينة.

ويعتبر كورنيش غزة عصب المدينة ومتنفسها الرئيس، حيث يستقبل نحو 50 ألف مواطن يومياً في أوقات الذروة ونحو 20 ألف مواطن في الأيام العادية، وتطمح بلدية غزة من خلال هذه المبادرة للحفاظ على نظافة الكورنيش وتعزيز مشاركة المواطن في التوعية والمشاركة المجتمعية.

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وأكد رئيس البلدية أهمية المبادرة والعمل التطوعي في الحفاظ على نظافة الكورنيش وكذلك أهمية مشاركة المواطنين إلى جانب البلدية في الحفاظ على النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على الكورنيش نظيفاً.

وأضاف أن بلدية غزة تُطلق هذه المبادرة ضمن سلسة مبادرات دعمتها ورعتها البلدية لتعزيز الوعي المجتمعي في المدينة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز القيم الايجابية لدى المواطنين.

وشكر رئيس البلدية كافة المشاركين مؤسسات وأفراد وأكد أن بلدية غزة هي بيت الجميع ولخدمة الجميع ضمن شعارها " شركاء في التنمية " وهي لن تدخر جهداً للتعاون مع أي مبادرة مجتمعية تخدم المدينة.

بدوره؛ أكد أمجد الشوا أهمية المشاركة المجتمعية من خلال المؤسسات والأفراد للحافظ على نظافة الكورنيش ودور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع البلدية لتعزيز دور المواطن ومشاركته في خدمة المدينة.

من جهته؛ قال همام اليازجي إن شركة اليازجي يسعدها بالمشاركة في المبادرة ضمن المسؤولية المجتمعية وتعزيز دور المواطن الحفاظ على نظافة الكورنيش والمشاركة في التوعية المجتمعية.

وتستمر المبادرة نحو 200 يوماً بمشاركة نحو 200 متطوعاً من المؤسسات الأهلية والجامعات والفرق الشبابية والتطوعية وتهدف لزيادة الوعي وتعزيز مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة الكورنيش.

وجرى خلال الحفل استعراض أنشطة المبادرة من خلال المبادرة، ودور المنقذين، ومختلف الأنشطة الأخرى التي تتضمنها المبادرة.

وفي الختام، قام رئيس البلدية والمشاركين بجولة على الكورنيش والتقى بالمواطنين وناقش معهم المبادرة وأهمية مشاركة فئات المجتمع في المبادرة.

يذكر أن بلدية غزة كانت قد رعت واحتضنت ودعمت أكثر من 200 مبادرة مختلفة خلال السنوات الثلاثة الماضية ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية والحفظ على نظافة المدينة وتعزيز السلوك والقيم الايجابية لدى المجتمع المحلي.

المصدر / فلسطين أون لاين