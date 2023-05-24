24 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1218 الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر.

الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر. 1571 العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية قتل فيها 8 آلاف روسي.

العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية قتل فيها 8 آلاف روسي. 1841 السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر «فرمان مصر» الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيًا، وقد بقي هذا الفرمان مرعيًا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية.

السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر «فرمان مصر» الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيًا، وقد بقي هذا الفرمان مرعيًا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية. 1946 إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا.

إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. 1992 اشتباك مسلح بحي الصبرة في مدينة غزة واستشهاد ياسر حماد الحسنات ومروان فرج الزايع ومحمد حسن قنديل وهم من كتائب القسام ومقتل جندي إسرائيلي.

اشتباك مسلح بحي الصبرة في مدينة غزة واستشهاد ياسر حماد الحسنات ومروان فرج الزايع ومحمد حسن قنديل وهم من كتائب القسام ومقتل جندي إسرائيلي. 1994 استشهاد القسامي جهاد عصفور من بلدة عبسان الصغيرة شرق خان يونس في اشتباك مع قوات الاحتلال في قرية تفوح بالخليل.

استشهاد القسامي جهاد عصفور من بلدة عبسان الصغيرة شرق خان يونس في اشتباك مع قوات الاحتلال في قرية تفوح بالخليل. 2000 ( إسرائيل) تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.

إسرائيل) تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان. 2004 كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة.

كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة. 2004 جيش الاحتلال يعلن انتهاء حملته العسكرية في رفح "قوس قزح" بعد أن دمر البنية التحتية تدميرًا كاملًا وقتل 72 فلسطينياً وأصاب المئات.

جيش الاحتلال يعلن انتهاء حملته العسكرية في رفح "قوس قزح" بعد أن دمر البنية التحتية تدميرًا كاملًا وقتل 72 فلسطينياً وأصاب المئات. 2014 الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يغادر قصر بعبدا الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية، دون أن يسلم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يغادر قصر بعبدا الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية، دون أن يسلم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد. 2017 تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي 2017 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2–0 على أياكس أمستردام في النهائي.

تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي 2017 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2–0 على أياكس أمستردام في النهائي. 2019 رئيسة الوزراء البريطانيَّة تيريزا ماي تُعلن عن رغبتها في الاستقالة من منصبها - وزعامة حزب المحافظين - بعد فشل حُكُومتها في تأمين صيغة مُلائمة لِانسحاب المملكة المُتحدة من الاتحاد الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين