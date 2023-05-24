الجيش الأميركي ينشر صورة قنبلة لتدمير المنشآت تحت الأرض

نشر الجيش الأميركي في وقت سابق صورا لقنبلة ضخمة مصممة للتوغل في عمق الأرض، وتدمير منشآت تحت الأرض يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم، وفقا لتقرير نشرته "ABC" نيوز الأميركية.

وأصدرت القوات الجوية الأميركية في 2 أيار، صورًا نادرة للسلاح الملقب GBU-57، المعروف باسم "مخترق الخنادق الضخمة"، من ثم قامت بحذف الصور على ما يبدو لأنها كشفت تفاصيل حساسة حول تركيبة السلاح ونوعه.

وفي وصف سابق لقدرات القنبلة، قال سلاح الجو إنه يمكن أن تغوص هذه القنبلة بعمق 60 مترًا تحت الأرض والأسمنت قبل الانفجار.

وذكرت تقرير إعلامية أن القنبلة الأميركية GBU-57، تعتبر آخر حل لسلاح الجيش الأميركي لتدمير المخابئ تحت الأرض، وقد طورت الولايات المتحدة هذه القنبلة الضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ونشر سلاح الجو صوراً للقنابل على صفحة "فيسبوك" الخاصة بقاعدة وايتمان الجوية في ميسوري حيث تعتبر القاعدة هي موطنا لأسطول قاذفات B-2 الشبح، وهي الطائرة الوحيدة التي يمكنها حمل القنبلة.

وفي تعليق لها، قالت القاعدة إنها تلقت قنبلتين من طراز "Massive Ordnance Penetrator" حتى تتمكن من "اختبار أدائها".

المصدر / وكالات