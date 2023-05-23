تفاصيل العرض السعودي للاعب حسين الشحات نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن الدولي المصري، ونجم النادي الأهلي، حسين الشحات، قد تلقى عدة عروض خارجية، عقب نهاية الموسم الحالي مع فريقه "المارد الأحمر".



وينتهي عقد الشحات مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم إلى الفريق من العين الإماراتي يوم 6 يناير/ كانون الثاني من عام 2019، بصفقة كبيرة قدرت بقيمة 10 ملايين جنيه مصري.



وأكد موقع "كورة بلس"، أن الشحات تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، بعد الأداء العالي الذي قدمه مع النادي الأهلي.



وأضاف الموقع أن اللاعب فضل تأجيل مناقشة هذه العروض؛ حتى بيان موقفه مع الأهلي بشكل نهائي، حيث سيقوم بتحديد وجهته في الفترة المقبلة بعد قرار الإدارة الأهلاوية.



جدير بالذكر، أن الفرعون المصري، قد انتقل للعين الإماراتي في يناير/ كانون الثاني من عام 2018، من صفوف نادي مصر المقاصة، بصفقة قُدرت بـ 4 ملايين دولار.

المصدر / فلسطين اونلاين