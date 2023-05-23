خدمات رفح يسعى للتعاقد مع نجم جاره الشباب

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى نادي خدمات رفح للتعاقد مع أحد أبرز لاعبي جاره الشباب الذي أعلن رحيله عن الأخير، في ظل مساعيه لتعويض فترة الغياب الطويلة لنجمه جهاد أبو رياش الذي خضع لجراحة، للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي.

ودخل خدمات رفح في مفاوضات مع عبد الله قفة متوسط ميدان شباب رفح والذي أعلن رحيله عن الفريق قبل أيام قليلة، رغم الأنباء التي تمَّ تداولها عن مواصلة اللاعب لمشواره مع الزعيم بعد نهاية الموسم قبل أن يعلن اللاعب الرحيل.

وكشف مصدر موثوق لـ عن تواصل مسؤولي خدمات رفح مع قفة عقب منشوره على موقع "فيسبوك"، حيث من المتوقع أن يتمَّ عقد جلسة بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة.

وأكد المصدر على أن شباب رفح يريد تمديد عقد قفة لموسم إضافي لكن الانشغال في انتخابات مجلس إدارة النادي أدَّت لتأخير العديد من الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم، إلا أن النادي طلب اللاعب بعدم اتخاذ أي خطوة في الانضمام لأي فريق لحين انتهاء الانتخابات.

وسبق لقفة اللعب مع خدمات خان يونس وظهر بشكل لافت للأنظار معه في دوري الدرجة الأولى، لينضم في الموسم الماضي لشباب رفح الذي قدَّم معه مستويات قوية رغم غيابه عن غالبية مباريات مرحلة الإياب بسبب الإصابة التي عانى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين