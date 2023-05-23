معسكر تدريبي لفريق الصداقة في تركيا استعدادا للدوري الممتاز

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وصلت أمس بعثة تفاهم نادي الصداقة واليرموك مدينة اسطنبول التركية، لإقامة معسكر تدريبي لفريق لعبة كرة الطاولة بدعوة من مؤسسة تركية.

وضمت البعثة لاعبي نادي الصداقة (عبد الرحمن داوود، ومحمد ارحيم، ومحمد نصر الله، وصالح الجعفراوي)

بالإضافة لأعضاء مجلس نادي اليرموك (رامي الباز، وعماد أبو عبدو، ورامي راشد، وأسامة حسان).

وستقيم البعثة لمدة 8 أيام، حيث سيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة تحت إشراف أحد المدربين الأتراك، بالإضافة لإجراء عدة مباريات تجريبية.

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وسيكون المعسكر التدريبي فرصة جيدة للإعداد لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة المزمع انطلاقه في السابع والعشرين من مايو الجاري.

ووافق اتحاد كرة الطاولة على تأجيل مباريات فريق الصداقة في الجولتين الأولى والثانية في بطولة الدوري الممتاز لحين عودة الفريق من اسطنبول.

ويعتبر الصداقة من فرق المقدمة في بطولة دوري كرة الطاولة، ويتواجد ضمن مربع الكبار في كل موسم، كما وسيطر على بطولات الناشئين والشباب خلال السنوات الماضية، حيث يلقى الفريق اهتمام ومتابعة من قبل مجلس إدارة النادي.