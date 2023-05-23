فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس على صلة بدول أجنبية

"الشرطة المجتمعية" تُنهي خـلافات مـالية بخانـيونس

"المالية" بغزة تعلن صرف حقوق الغير "مدني وعسكري" عن شهر أبريل

الرملة.. أرض الصناعات وقبلة السُّياح

"المباحث العامة" تضبط 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا بقيمة 12 ألف شيكل

معسكر تدريبي لفريق الصداقة في تركيا استعدادا للدوري الممتاز

دمار واسع في مخيم بلاطة بعد فشل الاحتلال باعتقال مطاردين

لجنة الحريات: حملة الاعتقالات الترهيبية في صندلة مؤشر خطير على نوايا الاحتلال

"جريمة مروعة".. قتل زوجته طعنًا بسكين تقطيع اللحم أمام أطفالهما

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو لحضور المناظرة الانتخابية اليوم

معسكر تدريبي لفريق الصداقة في تركيا استعدادا للدوري الممتاز

23 مايو 2023 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
...
غزة/ مؤمن الكحلوت:

وصلت أمس بعثة تفاهم نادي الصداقة واليرموك مدينة اسطنبول التركية، لإقامة معسكر تدريبي لفريق لعبة كرة الطاولة بدعوة من مؤسسة تركية.

وضمت البعثة لاعبي نادي الصداقة (عبد الرحمن داوود، ومحمد ارحيم، ومحمد نصر الله، وصالح الجعفراوي)

بالإضافة لأعضاء مجلس نادي اليرموك (رامي الباز، وعماد أبو عبدو، ورامي راشد، وأسامة حسان).

وستقيم البعثة لمدة 8 أيام، حيث سيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة تحت إشراف أحد المدربين الأتراك، بالإضافة لإجراء عدة مباريات تجريبية.

اقرأ أيضا: الصداقة يتعاقد مع مدرب جديد ولاعبين

وسيكون المعسكر التدريبي فرصة جيدة للإعداد لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطاولة المزمع انطلاقه في السابع والعشرين من مايو الجاري.

ووافق اتحاد كرة الطاولة على تأجيل مباريات فريق الصداقة في الجولتين الأولى والثانية في بطولة الدوري الممتاز لحين عودة الفريق من اسطنبول.

ويعتبر الصداقة من فرق المقدمة في بطولة دوري كرة الطاولة، ويتواجد ضمن مربع الكبار في كل موسم، كما وسيطر على بطولات الناشئين والشباب خلال السنوات الماضية، حيث يلقى الفريق اهتمام ومتابعة من قبل مجلس إدارة النادي.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الدوري الممتاز #فريق الصداقة #الصداقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة