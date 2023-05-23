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الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو لحضور المناظرة الانتخابية اليوم

23 مايو 2023 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت- أرشيف

دعت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية، إلى حضور فعاليات "المناظرة الانتخابية"، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي الثلاثاء، أن المناظرة الانتخابية من أهم فعاليات الانتخابات، موضحة أنها ستكون اليوم، الساعة 12:00 ظهراً، في ملعب الرياضة بجامعة بيرزيت.

ونظمت الكتلة الإسلامية، أمس، مرشاً عسكرياً مهيباً ضمن دعايتها الخاصة بانتخابات مجلس الطلبة، تزين برايات حماس ومشاركة عشرات الملثمين، وحظيت الدعاية الانتخابية للكتلة باهتمام طلابي كبير، لما تضمنته من محتوى وطني بارز. 

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وتستعد الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والمقررة غداً الأربعاء القادم 24 مايو الجاري، للمنافسة على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة القادمة.

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكتلة الإسلامية #جامعة بيرزيت #المناظرة الانتخابية

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