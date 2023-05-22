من هو السفير الإيراني الجديد لدى السعودية؟

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لطهران لدى المملكة العربية السعودية.

واتفقت طهران والرياض، خلال مارس/ آذار الماضي على "استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وجاء في بيان صادر عن السعودية وإيران والصين، في وقت سابق، أن الاتفاق تضمن «تأكيدهما (السعودية وإيران) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ثم في أبريل الماضي، قال بيان مشترك وقعته السعودية وإيران، إن البلدين سيعيدان فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق سابق بوساطة الصين في مارس/آذار الماضي.

وذكر البيان الذي وقعه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في الصين، أن البلدين اتفقا على استئناف الرحلات الجوية والزيارات الثنائية للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين من البلدين.

وجاء البيان بعد مباحثات ثنائية بين الوزيرين في بكين، أجريت في إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما.

وأكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

المصدر / وكالات