وزيرة بحكومة نتنياهو تطالب بوقف إدخال بعض المواد الخام إلى غزة

توجهت وزيرة الاستيطان بحكومة الاحتلال الإسرائيلي "أوريت ستروك"، بطلب إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لحظر إدخال بعض المواد الخام إلى قطاع غزة المحاصر.

وأشارت إذاعة الاحتلال الرسمية إلى أن طلب وزيرة الاستيطان جاء بذريعة أن تلك المواد الأولية "ثنائية" الاستخدام، ويمكن توظيفها في صناعة المعدات والأغراض العسكرية.

وبالرغم من أن حكومات الاحتلال المتعاقبة، لم تنشر قوائم محددة في المواد الأولية "ثنائية الاستخدام"، إلا أن تلك القوائم تشمل بالعادة مواد كيميائية، ومعدات وقطع غيار تستخدم للمصانع، وقطع غيار للأجهزة الطبية، والبنى التحتية المدنية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال السابقة، برئاسة بينيت ولبيد، سمحت بإدخال مواد الخام المذكورة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بالعام 2006.

وبحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو، وجه تعليماته إلى مستشار أمن الاحتلال القومي تساخي هنغبي، من أجل فحص قائمة المواد الخام التي يجري إدخالها لقطاع غزة ومن بينها "ثنائية الاستخدام"، وذلك من أجل حظر إدخالها.

وتعرض قطاع غزة، فجر الثلاثاء (9 أيار/مايو الجاري)، إلى عدوان إسرائيلي بدأ باغتيال 3 من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدا و190 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين