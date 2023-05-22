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إعلان مهم من وزارة الأوقاف حول حج البدل للعام 1444هـ

22 مايو 2023 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، أنه يتعذّر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1444هـ/ 2023م.

وأكدت وزارة الأوقاف إيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1444هـ/2023م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال، والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل؛ بسبب فرض اشتراطات محدّدة للعمل في هذا المجال.

وقالت الوزارة: "التزامًا بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص نحذّر المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص، وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فورًا، ونؤكد أن أي جهة تخالف هذا القرار تقع تحت طائلة المسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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