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ولن يغفر للمُقصرين

النائب القرعاوي: شعبنا يدافع عن نفسه تجاه جرائم الاحتلال

22 مايو 2023 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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النائب فتحي القرعاوي

قال النائب فتحي القرعاوي: إن "الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويقاوم المحتل، لكنه لن يغفر لكل من قصر في نصرته، مؤكدا أن جرائم الاحتلال وسيل الدماء لن يوهن من عزم شعبنا ومقاومته".
 
وأضاف خلال تصريح صحفي اليوم الإثنين: "ليس هناك ما يردع الاحتلال عن تغوله على الدم الفلسطيني بالضفة الغربية، وممارسة جرائمه الوحشية"، مطالبالحكومات والشعوب العربية بمساندة الشعب الفلسطيني في معركته المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

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واستشهد فجر اليوم الإثنين ثلاثة شبان إثر إصابتهم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس، هم محمد بلال أبو زيتون، وعبد الله أبو حمدان، والمطارد فتحي أبو رزق، وهو شقيق حاتم أبو رزق الذي قضى خلال محاولة اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة عام 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين
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