الاحتلال يغلق مدخلَي قرية شرق رام الله لليوم العاشر

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، إغلاق مدخلَي قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق وعرة وطويلة للوصول إلى أماكن عملهم.

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وتتعرَّض قرية المغيّر بين الحين والآخر لهجمات مستمرة من المستوطنين، تتمثَّل في الاعتداء على المزارعين، وقلع الأشجار، وغيرها من الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين