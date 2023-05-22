فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ثلاث وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

الحراك الصحفي النقابي يدعو للمشاركة في اعتصام رافض لمسرحية نقابة الصحفيين

الاحتلال يغلق مدخلي قرية شرق رام الله لليوم العاشر

القيادي أبو عرة يحث على تكثيف الرباط في الأقصى ودعم المقاومة

"نعيم" يدين السلوك الألماني بمنع إحياء ذكرى النكبة

عائلة الأسير المريض "النوابيت" تتلقى صدمة بتجديد اعتقاله الإداري

ارتفاع عدد سكان المملكة الأردنية لهذا الرقم في غضون 60 عامًا

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث التربية الإسلامية

العمادي يلتقي مدير وكالة "الأونروا" بغزة

كتلة بيرزيت تدعو للمشاركة في مسيرها وحضور دعايتها الانتخابية اليوم

لمواجهة مخطَّطات الاحتلال

القيادي أبو عرة يحث على تكثيف الرباط في الأقصى ودعم المقاومة

22 مايو 2023 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة

أعرب القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، عن ضرورة أن يُظهر الفلسطينيون ثباتًا أكبر ورباطًا أقوى في المسجد الأقصى، وأن يواجهوا إجراءات الاحتلال ويعزّزوا النضال المقاوم ضده.

وأكد في تصريح وصل "" أن اقتحام وزير العصابات الصهيونية، بن غفير، للمسجد الأقصى وأداء الشعائر التعبّدية في ساحاته الشرقية، بالإضافة إلى اجتماع حكومة الاحتلال في الأنفاق تحت المسجد، يعكسان وضوحًا أن هذه الحكومة تتحكم فيها زعماء عصابات صهيونية متطرّفة.

وأشار أبو عرة إلى أن زعماء العصابات الصهيونية المتطرّفة هم من يقودون حكومة الاحتلال منذ تأسيسها، وهم ما زالوا يسيطرون على هذا الكيان.

اقرأ أيضًا: "حمادة": الاحتلال يتحمَّل مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه ومستوطنيه للأقصى

وقال: "لا يستطيع بن غفير أو غيره من الوزراء تجاوز واقع العصابات والتظاهر بأنهم ساسة أمام العالم، فما تقوم به الحكومة يمثّل استخفافًا وتحدّيًا للقيم الدينية المقدَّسة للمسجد الأقصى".

وأوضح أن حكومة الاحتلال تتجاهل القيم والمعايير الدولية بسبب عدم وجود رادع فعال لها، في ظل تحجج الدول بالاستنكار والتنديد دون اتخاذ إجراءات فعالة.

جدير بالذكر، أن وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرّف، ايتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك في الأيام الأخيرة بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال.

وعلاوة على ذلك، عقدت حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي للمرة الأولى منذ عام 2017 في نفق تحت المسجد الأقصى، كجزء من سلسلة انتهاكاتها المتواصلة ضد المقدَّسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #القدس #حركة حماس #الرباط #ايتمار بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة