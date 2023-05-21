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"حمادة": الاحتلال يتحمَّل مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه ومستوطنيه للأقصى

21 مايو 2023 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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"حماس": الاحتلال يتحمل مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه للأقصى

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إنّ الاقتحام الهمجي الذي نفَّذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرّفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد؛ تأكيدٌ على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرّف.

وأضاف حمادة في بيان صحفي، وصل نسخة عنه، "": "إننا أمام هذا الإمعان في العدوان على أطهر بقاعنا وأقدس مساجدنا نؤكد أنّ شعبنا لديه من الإصرار ما هو أكبر وأطول نفسًا من الاحتلال، ولن يستسلم شعبنا أمام هذا العدوان، ولن نترك الأقصى وحيدًا".

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وحمَّل حمادة الاحتلال المجرم كامل تبعات هذا الاعتداء الهمجي، داعيًا أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط بالأقصى وشدِّ الرحال إليه، وتسييجه بالمُقل والأرواح والمُهج، والوقوف سدًّا منيعًا أمام كل محاولات تدنيسه وتهويده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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