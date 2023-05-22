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"نعيم" يدين السلوك الألماني بمنع إحياء ذكرى النكبة

22 مايو 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة "حماس"- غزة د. باسم نعيم

دان رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة "حماس"- غزة د. باسم نعيم، الخطوة الألمانية بمنع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية على أراضيها.

وقال نعيم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الألمانية تمنع أي أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى إحياء النكبة، بما فيها رفع العلم الفلسطيني، رغم أنها كلها أنشطة سلمية، وفق مراكز حقوقية أوروبية متابعة.

وأضاف: "هذا السلوك الألماني في السنوات الأخيرة، حيث سبقه تجريم ومحاكمة نشطاء BDS واعتبارهم معادين للسامية، سلوك مرفوض ومستهجن، خاصة من ألمانيا الاتحادية التي تتحمَّل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن كثير من المعاناة والكوارث التي يعيشها شعبنا اليوم".

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وشدَّد نعيم على أن مسؤولية ألمانيا التاريخية وموقعها الدولي الكبير اليوم، وفي ظل التزامها بالقانون الدولي وحرية الرأي والتعبير يحتّم عليها اتخاذ مواقف أكثر انحيازًا للعدل وانتصارًا للضحايا، وألا تعالج عُقدها التاريخية على حساب شعبنا وحقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال والعودة.

وأكد أن استمرار هذا الانحياز المشين لصالح دولة الاحتلال مستنكر، وخاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرّفة، لا يخدم الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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