22 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1176 طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب.

طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. 1948 مجلس الأمن يصدر القرار 49 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة بالقدس.

مجلس الأمن يصدر القرار 49 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة بالقدس. 1948 وحدة ألكسندورني في جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بحق أهالي قرية الطنطورة قضاء حيفا.

وحدة ألكسندورني في جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بحق أهالي قرية الطنطورة قضاء حيفا. 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يغلق مضايق تيران وخليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية التي تحمل معدات إستراتيجية.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر يغلق مضايق تيران وخليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية التي تحمل معدات إستراتيجية. 1972 توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية "سولت-1".

توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية "سولت-1". 1987 وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند.

وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند. 1995 جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمود الخواجا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمود الخواجا. 2002 الاستشهادي عيسي يدي من كتائب شهداء الأقصى يفجر نفسه في مستوطنة رشون ليتسيون ويقتل 3 مستوطنين ويصيب قرابة 40 آخرين.

الاستشهادي عيسي يدي من كتائب شهداء الأقصى يفجر نفسه في مستوطنة رشون ليتسيون ويقتل 3 مستوطنين ويصيب قرابة 40 آخرين. 2004 انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الافتتاح.

انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الافتتاح. 2015 21 قتيلًا وأكثر من 100 جريح في تفجير انتحاري أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد محافظة القطيف السعودية.

21 قتيلًا وأكثر من 100 جريح في تفجير انتحاري أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد محافظة القطيف السعودية. 2016 انتخاب وزير المواصلات والنقل البحري والاتصالات بن علي يلدرم رئيسًا لِحزب العدالة والتنمية التُركي خلفًا لأحمد داوود أوغلو الذي استقال من المنصب، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يُكلِّفه بِتشكيل حُكومة جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين