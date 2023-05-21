المكتب الحركي للصحفيين يرحب بدعوة "الجبهة" لحوار بين الأطر الصحفية

رحب المكتب الحركي المركزي للصحفيين، الذراع النقابي الصحفي لحركة فتح - ساحة غزة، بالدعوة التي أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإنجاز حوارٍ بين الكتل الصحفية يقود إلى تنظيم مؤتمرٍ جامعٍ لنقابة الصحفيين خلال فترةٍ محددةٍ وبمشاركة الجميع.

وقال المكتب الحركي في تصريح صحفي: "ندعو الرفاق في الجبهة الشعبية إلى استكمال ما بدأوه بهذه الدعوة الكريمة، والانتقال إلى التنفيذ الفوري من خلال بدء حوارٍ جادٍ وبنّاءٍ وفعّال في أقرب فرصةٍ ممكنةٍ وبرعاية الجبهة الشعبية التي تحمل دعوتها مبادئ الروح الوطنية وقيم المسؤولية تجاه الكل الصحفي".

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المصدر / فلسطين أون لاين