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التجمع الإعلامي يرحب بدعوة الشعبية لحوار بين الأطر الصحفية

21 مايو 2023 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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رحب التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأحد، بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لإطلاق حوار بين كافة المكونات والأطر الصحفية الفلسطينية.

وطالب التجمع الإعلامي في بيان له، بضرورة ترجمة هذه الدعوة بإعلان الرفاق في الجبهة عن انطلاق هذا الحوار ورعايته.

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وأكد استعداده التام، للحوار بقلب مفتوح وبذل كل الجهود لإنجاحه، والخروج بصيغة توافقية وصولاً لجسم نقابي قوي يمثل المجموع الصحفي كله.

كما دعا التجمع الإعلامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب السيد "مؤيد اللامي"، ونقيب الصحفيين المصريين السيد "خالد البلوشي" لزيارة غزة ورام الله، للمساهمة في الترتيب للبدء في حوار جاد يقود لنقابة قوية وموحدة وصولاً لانتخابات مهنية وشفافة وقانونية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #التجمع الإعلامي #كتلة الصحفي الفلسطيني #نقابة الصحفيين

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